Corsi: «Vittoria non data dall’espulsione, già prima due grandi occasioni»

Fabrizio Corsi ai microfoni di Dazn nel post Inter-Empoli ha parlato della grandissima impresa della sua squadra contro i nerazzurri. Uno a zero firmato Baldanzi

GRANDE IMPRESA − Le parole di Corsi dopo l’impresa di San Siro: «Mai stato a San Siro, eravamo qui con la famiglia. Il sogno era anche un pareggio con un’Inter stanca, invece abbiamo addirittura vinto. A volte si prendono grandi batoste contro top club, oggi devo dire non fa una piega. Prima dell’espulsione c’erano stati due episodi a nostro favore per passare in vantaggio. La vittoria non è data solo per l’espulsione, sicuramente ci ha permessi di limitare ancor più l’Inter».

PROGETTO − Corsi si espone sulla crescita dell’Empoli: «Siamo costretti a cedere un giocatore forte, perché se poi lo mantieni un anno in più poi fa male. Baldanzi? Abbiamo un progetto di crescita nella cura dei particolari. Penso che possa rimanere ad Empoli ancora un anno e mezzo, poi se arrivassero offerte indecenti…».