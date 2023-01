Zanetti: «Vincere a San Siro un sogno! Miei giocatori straordinari»

Paolo Zanetti ha parlato nel post-partita di Inter-Empoli. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di Sky Sport

MANIFESTO – Queste le parole di Zanetti: «Vincere a San Siro è come realizzare un sogno. Sono quelle serate che si inseguono per una vita, merito dei miei calciatori che sono stati straordinari a creare occasioni e non subire il gioco di una squadra fortissima. L’anno scorso col Venezia abbiamo vinto con la Roma, ma vincere a San Siro con l’Inter è sicuramente il punto più alto. Abbiamo una classifica che a inizio anno era impensabile, ci siamo arrivati con tanto lavoro e tanto sacrificio. La mia squadra dimostra di avere uno spirito straordinario unito alle idee».