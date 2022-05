Inzaghi: «L’Inter ha voluto questa finale, dovevamo prendercela!»

Per Inzaghi c’è l’intervista a Inter TV, al termine della finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’allenatore ha parlato al canale tematico ufficiale della società.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi giudica Juventus-Inter: «Siamo molto molto contenti, perché era un trofeo a cui tenevamo tantissimo davanti a questo pubblico, settantamila persone. L’avevamo voluta questa finale e a questo punto dovevamo prendercela. Sensazioni? Bellissime serate, che avevo già assaporato. Però è sempre bellissimo: in questo grande club due finali in un anno e due coppe vinte che mancavano da tantissimo a una società come la nostra. Il campionato? Adesso è giusto godersi una serata del genere, ma da domani penseremo già a quello che sarà domenica e queste due partite. Bellissimo festeggiare sotto i nostri tifosi con la coppa in una serata del genere. Avevo mia moglie e i miei figli qua, l’ho condiviso con loro e adesso lo farò assieme alla squadra e alla società».