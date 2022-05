De Vrij: «Vittoria che ci carica in campionato! Ecco perché -2 dal Milan»

De Vrij ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 4-2 dopo i tempi supplementari. Di seguito le sue dichiarazioni

CARICA – Stefan de Vrij parla così ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Juventus-Inter: «L’abbiamo voluto vincere tantissimo, si è anche visto sul campo. Sapevamo che era una partita tosta, siamo contenti per il risultato. Bologna? E’ ormai alle spalle, non ci pensiamo più. Ci godiamo questa vittoria e faremo di tutto per vincere le ultime due di campionato. Cagliari? Questa vittoria ci darà energia, ci caricherà. Abbiamo tempo per riposare. Perché due punti dietro il Milan? Abbiamo lasciato dei punti pesanti per strada in partite in cui potevamo fare meglio. Ci troviamo in questa situazione ma noi non molliamo».