Darmian: «Prossime due partite complicate. Stasera iniezione di fiducia»

Matteo Darmian festeggia la vittoria della Coppa Italia, suo terzo trofeo con l’Inter. Ecco le parole del difensore nerazzurro a Sky Sport.

FIDUCIA – Matteo Darmian si gode la vittoria della Coppa Italia, e lancia la sfida al Milan per il finale di stagione. Ecco le parole dell’esterno dell’Inter dopo il 2-4 alla Juventus: «Saranno due partite complicate, il Cagliari si gioca la salvezza. Cercheremo di vincere le due partite che ci rimangono, e sperare che il Milan faccia un passo falso. Stasera ci dà un’iniezione di fiducia importate. Ci godiamo questa serata e poi domani pensiamo di nuovo al campionato. Abbiamo cercato di fare da subito la nostra partita. Siamo andati in vantaggio e abbiamo cercato di continuare a giocare come ci eravamo abituati. Poi in due minuti è cambiato tutto, ma siamo stati bravi a giocare a testa bassa e a vincere. In queste partite c’è un po’ di tensione, e magari a volte non si riescono a controllare le emozioni. ma c’è grande rispetto verso tutti, verso la Juventus e l’arbitro. Abbiamo fatto loro i complimenti, sono una grande squadra e si è visto».