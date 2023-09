Inzaghi: «Bene Inter! Concesso poco. Lautaro Martinez un leader»

Simone Inzaghi dopo Inter-Fiorentina terminata sul punteggio di 4-0, su DAZN si è complimentato con tutto il gruppo per la terza vittoria in questa stagione.

TERZA VITTORIA – Simone Inzaghi dopo Inter-Fiorentina su DAZN ha parlato: «Il saluto finale insieme al nostro pubblico mi rende orgoglioso. Abbiamo fatto tre ottime partite, i ragazzi lavorano bene. Sappiamo che è solo l’inizio, ma chiaramente sono degli ottimi segnali. Thuram ha fatto molto bene, anche le altre due partite mi era piaciuto tanto. Sono contento per come si è comportato, ma sono soddisfatto anche per quelli entrati dalla panchina. Abbiamo concesso poco in questa partita, merito di tutta la squadra, non solo dei difensori. Anche i centrocampisti si sono sacrificati, dobbiamo continuare così. Lautaro Martinez ha tutte le qualità per vincere la classifica marcatori, è bello vedere come si sacrifica in fase di non possesso. Sono molto soddisfatto, è un leader. Sappiamo cosa rappresenta il derby per i nostri tifosi e la nostra società. Adesso ci sarà la sosta per le nazionali, abbiamo tanti giocatori convocati. I ragazzi sono contenti di andare a difendere la propria nazione, noi li aspettiamo. Avremo poco tempo per preparare la partita, ma lo stesso vale per il Milan».

NUOVI GIOCATORI – Inzaghi esprime una sua opinione riguardo i nuovi arrivati: «Klaassen ha fatto solo l’allenamento di ieri, è un giocatore che conosciamo. Ci darà una mano. Pavard ha fatto due allenamenti, conosciamo tutti il giocatore che è. Stasera volevo inserirlo, ma ho preferito mettere Asllani perché è un altro ragazzo su cui punto fortemente».