Inzaghi: «Mi aspetto stesso Viktoria Plzen dell’andata, Lukaku e Barella…»

Inzaghi ha detto la sua in merito al match di Champions League fra Inter e Viktoria Plzen. Il tecnico si è anche concentrato su Lukaku e Barella

ULTIMO STEP − Finisce il giro di interviste di Simone Inzaghi, che dopo aver parlato in conferenza stampa (vedi articolo), Sky Sport e Sport Mediaset, si è espresso anche ai microfoni ufficiali del club: «Qualificazione non scontata? Assolutamente, per adesso abbiamo fatto un buon girone ma manca un ultimo passo. Domani ottima opportunità davanti ai nostri tifosi contro una squadra che ci può creare problemi. Mi aspetto tatticamente il Viktoria Plzen dell’andata ma io guardo a casa mia. Abbiamo recuperato e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi. Lukaku e Barella? Due grandissimi giocatori che sono da tanto tempo all’Inter. Ma è tutta la squadra che è cresciuta, sta lavorando bene. Dobbiamo dare continuità a quest’ottimo periodo».