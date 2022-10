Inzaghi: «Domani grande occasione davanti ai tifosi! Sugli infortunati…»

Prima di parlare in conferenza stampa (vedi articolo), Simone Inzaghi ha parlato a Sky alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen. Il tecnico parla di grande occasione per i nerazzurri, poi aggiorna sulla situazione infortunati.

GRANDE OCCASIONE – Così Simone Inzaghi presenta la sfida di domani tra la sua Inter e il Viktoria Plzen. Il tecnico, intervistato da Matteo Barzaghi, parla in questo modo del match di domani sera: «Sapevamo fin dal giorno del sorteggio che non eravamo stati fortunatissimi. Ce lo stiamo giocando con le nostre armi, abbiamo fatto quattro partite ottime ma ancora non è fatta. Domani abbiamo una grande occasione davanti ai nostri tifosi contro una grande squadra che sta dominando il proprio campionato. La situazione è analoga allo scorso anno. Con lo Shakhtar Donetsk avevamo l’occasione di passare il turno e l’abbiamo sfruttata. Quest’anno capita uguale. Dobbiamo sfruttare l’occasione che abbiamo. Sarebbe importantissimo vincere domani, per raggiungere il primo obiettivo stagionale. Sarebbe una grandissima soddisfazione a livello di club e per i tifosi».

LUKAKU, GAGLIARDINI E BROZOVIC… – Inzaghi parla poi degli infortunati in casa nerazzurra e della loro situazione. Romelu Lukaku e Roberto Gagliardini potrebbero rientrare domani, mentre per Marcelo Brozovic occorre aspettare ancora: «Se oggi l’allenamento va come ieri, Lukaku e Gagliardini torneranno tra i convocati. Per Brozovic manca ancora qualche giorno, vediamo se si riesce ad accelerare. È lo stesso discorso di Lukaku, è fuori da tanto tempo ma sta lavorando intensamente due volte al giorno per rientrare il prima possibile». Così Inzaghi ha parlato prima di Inter-Viktoria Plzen.