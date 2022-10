Lukaku in panchina con il Viktoria Plzen! Per l’Inter un match point – Sky

Arrivano aggiornamenti direttamente da Appiano Gentile riguardo la cruciale sfida di domani tra Inter e Viktoria Plzen. Matteo Barzaghi annuncia il rientro di Romelu Lukaku, che andrà in panchina. Per i nerazzurri domani è una grande occasione per qualificarsi agli ottavi e contemporaneamente eliminare il Barcellona.

RIENTRA LUKAKU – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, annuncia il rientro tra i convocati di Romelu Lukaku: «È arrivato il momento per Lukaku di tornare tra i convocati. Aspettiamo le parole di Inzaghi per certificarlo. Il giocatore aspetta questo momento e vuole scendere in campo. Per l’Inter è importante recuperare un giocatore di questo calibro in un periodo così pieno di impegni».

MATCH POINT – Barzaghi parla del match di domani come un vero match point per i nerazzurri, che con una vittoria potrebbero qualificarsi agli ottavi di finale di UEFA Champions League con un turno di anticipo: «Domani sarà un match point per l’Inter. C’è la possibilità di qualificarsi e contemporaneamente eliminare il Barcellona. Sembrava impossibile all’inizio e questo dimostra il gran lavoro fatto da Inzaghi. Contro il Viktoria Plzen ci aspettiamo il solito centrocampo con Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu. Davanti giocheranno Dzeko e Lautaro. Gli unici dubbi riguardano la fascia sinistra e la difesa, dove è previsto il rientro di Bastoni». Questi gli ultimi aggiornamenti su Inter-Viktoria Plzen.