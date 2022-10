Stankovic non perde tempo, Sampdoria con la testa all’Inter: due a parte

La Sampdoria, dopo la vittoria di ieri contro la Cremonese, non vuole perdere alcun tempo. Testa già all’Inter, prossima avversaria di campionato. Due giocatori di Stankovic a parte

TESTA AL MEAZZA − Questa mattina la Sampdoria si è ritrovata al centro sportivo di Bogliasco per un lavoro di scarico dopo la vittoria contro la Cremonese. L’ex nerazzurro, oggi tecnico dei doriani, Dejan Stankovic pensa subito alla prossima gara di campionato contro la sua Inter. Per la prima volta, il serbo incontrerà da tecnico la squadra con cui ha scritto pagine indelebili di storia da calciatore. Deki deve fare i conti con qualche acciaccato. Ancora lavoro a parte per l’inglese Winks, ex Tottenham, e per l’altro ex nerazzurro Murillo. Mentre percorso riabilitativo per De Luca.

Fonte: sampdoria.it