Brozovic non ancora in gruppo, ma buone notizie nell’aria: le ultime – Sky

Brozovic non si sta ancora allenando in gruppo a differenza di Lukaku e Gagliardini (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi su Sky Sport, il croato con il passare dei giorni vede sempre più vicina la convocazione con la Sampdoria

MIGLIORAMENTI – Marcelo Brozovic non si sta ancora allenando in gruppo ma i miglioramenti proseguono e non è escluso che possa ritornare tra i convocati già per la sfida con la Sampdoria, in programma sabato a San Siro alle 20.45. Brozovic potrebbe anche disputare qualche minuto di partita per giocarsi poi un posto da titolare per la super sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus.