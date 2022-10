Mkhitaryan: «Domani gara più importante di Barcellona! Puntiamo in alto»

Henrikh Mkhitaryan ritiene la gara di domani contro il Viktoria Plzen la più importante dell’intero girone. Il centrocampista dell’Inter non vuole porsi limiti

NON FERMARSI − Ancora Mkhitaryan si esprime sulla gara di domani ai microfoni ufficiali del club: «Non ho mai pensato che arrivando all’Inter avrei giocato tutte le gare da titolare in Champions League. Io voglio dare la mia esperienza e il mio apporto, domani gara più importante di Barcellona sia in casa che in trasferta. Dove possiamo arrivare? Il più alto possibile, non è facile perché bisogna migliorare e imparare. C’è da fare di più, ho avuto la stessa domanda a Firenze. C’è un’Inter ancora più forte. Non sono ancora al top, voglio essere ancora più forte. Mi conosco bene, so cosa posso fare, so di essere più forte».