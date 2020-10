Inglese: “Inter-Parma, potevamo evitare il gol sul finale ma punti a casa”

Roberto Inglese Lecce-Parma

Inglese, dopo Inter-Parma terminata 2-2 a San Siro con il pareggio dei nerazzurri agguantato sul finale (vedi articolo), ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”.

DOPO LA PARTITA – Inglese, attaccante dei crociati entrato nel secondo tempo di Inter-Parma al posto di Andreas Cornelius, su Sky ha analizzato il pareggio maturato sul finale con il gol dei nerazzurri: «Affrontavamo l’Inter che è una grande squadra, abbiamo corso tutti quanti in maniera ordinata. Potevamo evitare il gol del pareggio. Fare punti in un campo difficile come questo non capita tutti i giorni. È un periodo di transizione, cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister. Non abbiamo mai avuto la rosa completo tra infortuni e Coronavirus (Covid-19). L’unico obiettivo nostro è lavorare con la rosa al completo, siamo una grande squadra».