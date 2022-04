Handanovic esulta: «Vittoria contro la Juventus non è come le altre!»

Samir Handanovic dopo Juventus-Inter si gode la vittoria maturata all’Allianz Stadium, soprattutto dopo ben dieci anni dalla sua prima (e unica) vittoria a Torino. Di seguito le sue parole su Sportmediaset.

NON UNA QUALUNQUE – Handanovic si gode la vittoria in Juventus-Inter, maturata soprattutto a Torino: «Era una partita fondamentale per noi. La vittoria contro la Juventus non è come tutte le altre, Juventus-Inter non è mai una partita come tutte le altre».