Locatelli, l’esito degli esami dopo l’infortunio in Juventus-Inter

Si ferma Manuel Locatelli dopo l’infortunio subito in Juventus-Inter all’Allianz Stadium. Il centrocampista nel corso del primo tempo è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo in lacrime per il problema. Ecco il comunicato del club con l’esito degli esami.

DOPO L’INFORTUNIO – Manuel Locatelli ieri in Juventus-Inter è uscito in lacrime dal rettangolo di gioco per un problema fisico a seguito di un intervento di gioco. Ecco il comunicato del club bianconero riguardo le sue condizioni: “Oggi Manuel Locatelli è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane”.