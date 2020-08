Handanovic: “Il Bayer Leverkusen non gioca per un gol in meno. Inter…”

Handanovic, così come Conte (vedi articolo), ha parlato a Inter TV nell’immediata vigilia della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il portiere e capitano, da Dusseldorf, traccia un profilo della formazione tedesca.

SECONDO PASSO – Samir Handanovic parla di Inter-Bayer Leverkusen: «Mi piace l’immaginazione di Level One e Level Two. È un po’ così, però la partita è diversa: se magari contro il Getafe era una partita con un avversario con certe caratteristiche, dove dovevi adeguarti, ora saranno caratteristiche diverse per il Bayer Leverkusen. Noi li conosciamo, siamo pronti a sfidarli. Il Bayer Leverkusen, con la filosofia di Peter Bosz, gioca per fare un gol in più e non per subirne uno in meno. Loro, in Germania e in Europa, hanno giocato sempre un calcio aperto: vogliono sfruttare velocità e qualità in avanti, che ne hanno. Creano tanto, ma qualcosa concedono».

DIFESA CHIUSA – Handanovic è soddisfatto per i pochi tiri in porta subiti dall’Inter: «Sì, è fondamentale. Tutto parte da qui: se tu subisci di meno come occasioni subisci meno gol. È una cosa che va di pari passo, insieme: questo è importante soprattutto come compattezza di squadra. Ogni partita che non prendi gol e fai una buona prestazione l’autostima dietro aumenta, questa cosa ultimamente sta funzionando. Lo stadio di Dusseldorf? Come Gelsenkirchen mi piace anche qua, ma speriamo che mi piaccia di più domani».