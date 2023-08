Galliani: «Primo campionato senza il mio maestro Berlusconi»

Adriano Galliani ha commentato la prima partita di campionato che l’Inter giocherà a breve contro il Monza a San Siro in collegamento con Sky Sport.

RICORDO – Adriano Galliani così prima di Inter-Monza: «Di Mazzone mi ricordo che è stato un giocatore molto forte da Ascoli e anche da allenatore dalla personalità fortissima, simpatico, una persona vera. Vorrei tornare negli anni ’70 con io a Monza e Marotta a Varese, quasi cinquanta anni fa. Il ricordo più bello, abbiamo avuto percorsi felici nella vita. Stasera stavo pensando che nell’Inter ci sono 3 giocatori che hanno giocato con noi negli ultimi 2 anni, da noi 6 della scuola nerazzurra. Non c’è dubbio che abbiamo un AD nato a Monza, il capitano Pessina nato a Monza. Berlusconi ci teneva molto, il senso di appartenenza. Cerchiamo Colombo perché è un buon giocatore. Non si può fare in un pre-partita discorso sull’Arabia Saudita, iniziamo il primo campionato senza il mio maestro Berlusconi. Lui ha anticipato che Inghilterra e arabi ci avrebbero superato, prima di Inter-Monza non ho la testa di fare analisi. I due attaccanti che vanno in profondità in uno contro uno, penso solo a quello»