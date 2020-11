Gagliardini: “Turnover? Da qui a Natale spazio per...

Gagliardini: “Turnover? Da qui a Natale spazio per tutti. Torino…”

Gagliardini Inter

Gagliardini sarà di nuovo titolare questo pomeriggio in Inter-Torino (vedi formazioni). Nell’immediato prepartita del match valido per l’ottava giornata di Serie A il giocatore nerazzurro è stato intervistato da Inter TV: ecco le sue parole.

RIPRESA – Roberto Gagliardini presenta Inter-Torino di oggi su Inter TV: «Il Torino è un’ottima squadra, sicuramente ha raccolto meno di quanto ha prodotto. Ci aspetta una partita dura, dobbiamo entrare in campo decisi. Turnover? Sappiamo che ci aspettano dieci partite da qua a Natale, ci sarà spazio per tutti per aiutare la squadra a fare punti».