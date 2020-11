Fiorentina-Benevento 0-1: per Prandelli il ritorno è amarissimo

Cesare Prandelli Genoa

Si è conclusa Fiorentina-Benevento, lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Clamorosa vittoria per 1-0 degli ospiti che, grazie a un gol di Improta, rovinano il nuovo debutto di Prandelli sulla panchina della Fiorentina

Per il momento la scossa invocata in casa Fiorentina con l’esonero di Iachini e il ritorno di Prandelli non sembra essere arrivata e, anzi, è arrivata una brutta sconfitta casalinga contro il Benevento. La Fiorentina è apparsa confusionaria e incapace di trovare il bandolo della matassa contro la squadra di Inzaghi che, passata in vantaggio con un gol di Improta al 52′, ha sfiorato più volte il raddoppio portando a casa i meritati tre punti.