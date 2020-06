Eriksen: “All’Inter sono contento. Triste per i tifosi. Scudetto? SÃ¬!”

Eriksen: “All’Inter sono contento. Triste per i tifosi. Scudetto? Sì!”

Christian Eriksen, arrivato nel corso del mercato di gennaio dal Tottenham, è già al centro del progetto Inter. Il calciatore ha sfruttato lo stop della Serie A per conoscere sempre di più i meccanismi dettati da Antonio Conte. Anche oggi in Inter-Sampdoria una prestazione maiuscola, ecco le sue parole al termine del match ai microfoni di “Sky Sport”.

ALL’INTER – Christian Eriksen è felice del suo trasferimento all’Inter, e le sue prestazioni sono sempre più convincente. Anche oggi come contro il Napoli, il danese è stato il migliore in campo: «Gol? Contro il Napoli non era proprio un gol ma un colpo di fortuna. Sono contento per come stanno andando le cose. Sono soddisfatto, le cose migliorano sempre di più. Sono un po’ triste perché non erano presenti i tifosi allo stadio. Sono contento per la mentalità vincente. È leggermente cambiata la mia posizione all’Inter, ho trovato più spazio nel primo tempo. Poi nel secondo tempo la Sampdoria ha cambiato modulo e ho trovato meno spazio».

IN ITALIANO – Christian Eriksen prima di andare via ha risposto in italiano a una domanda del giornalista: «Scudetto? Inter, sì! (ride, ndr)».