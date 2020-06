Eriksen: “Inter, scudetto sì! Conte ha ragione, potevo fare meglio”

Eriksen ha proseguito la serie di interviste su Inter TV al termine di Inter-Sampdoria. Ecco il suo commento dopo il match che ha completato il programma dei recuperi della venticinquesima giornata di Serie A, nel quale ha servito uno splendido assist per Lukaku.



SIGNORE DEL CENTROCAMPO – Christian Eriksen commenta Inter-Sampdoria su Inter TV: «Con i giocatori che abbiamo, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ci sono più spazi per me. Gli avversari hanno paura di loro, io cerco di collegarmi a loro e servirli al meglio. Antonio Conte dice che devo fare gol? Ha ragione. Sì, potevo fare più di due gol. Ho fatto un bell’assist per Lukaku, ma su almeno un paio di tiri potevo fare meglio: ho affrettato la conclusione. A volte è più utile il passaggio, per creare delle occasioni migliori. L’ambientamento in Italia? È stato molto buono. Questo è un gruppo ottimo, mi hanno accolto molto bene. Sono dei bravi ragazzi, parlano in tanti inglese ed è facile comunicare con loro, anche se sto iniziando a capire l’italiano. Mi piace essere qui, adesso aspettiamo per riavere i tifosi allo stadio. Vogliamo dimostrare quello che siamo capaci di fare come squadra, faremo del nostro meglio in tal senso. Una frase in italiano? Inter, scudetto sì!»