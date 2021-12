Dumfries: «La prestazione ci dà fiducia, dobbiamo andare avanti»

Anche Dumfries ha analizzato Real Madrid-Inter nel post partita di Inter TV. Ecco come il giocatore si è espresso dal Bernabéu dopo la gara purtroppo persa 2-0.

SCONFITTA CHE DISPIACE – Così Denzel Dumfries dopo Real Madrid-Inter: «Penso che meritassimo di più, nel primo tempo abbiamo creato delle occasioni e purtroppo non siamo stati abbastanza cinici. Nella ripresa, dopo l’espulsione, è stata difficile. La prestazione ci dà fiducia, andiamo avanti come squadra. Oggi è una sconfitta però il nostro cammino è giusto e dobbiamo guardare oltre. Il Cagliari? Sì, ora ci focalizziamo su questa partita che diventa la più importante. Ne abbiamo tre in Serie A prima di Natale e dobbiamo vincerle» .