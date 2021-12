Inzaghi: «Al Bernabeu con personalità! Barella? Errore grave, si è scusato»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Real Madrid-Inter, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League vinta dagli spagnoli per 2-0 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

RAMMARICO – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Real Madrid-Inter: «Molto rammarico soprattutto per un primo tempo fatto bene, con personalità. I numeri sono a nostro favore, siamo andati a riposo sotto di un gol ma torniamo a casa con la personalità con cui abbiamo giocato al Bernabeu. Ci servirà tantissimo per il futuro. Barella? Ha fatto un errore gravo ma è un ragazzo intelligente e a fine gara aveva già chiesto scusa a tutti, soprattutto ai compagni. Dispiace perché è un giocatore importante per noi, ora ha una grandissima esperienza internazionale, non doveva farlo ma gli servirà. Speriamo non capiti più né a lui né a nessun altro. A livello di gioco abbiamo sviluppato bene, abbiamo creato tante occasioni: unica pecca è aver chiuso il primo tempo sotto di un gol. Nel secondo tempo eravamo entrati bene in campo, avevamo qualche giocatore stanco. Abbiamo fatto bene in entrambe le partite con il Real Madrid ma chiaramente dobbiamo fare qualcosa in più. Torniamo da Madrid con tante cose buone, ci interessava il risultato ma abbiamo perso. Ora ci rituffiamo in campionato perché con il Cagliari non sarà semplice. Ottavi? Ci sono squadre fortissime, una vale l’altra, l’importante sarà arrivare nelle condizioni migliori».