D’Ambrosio: «In undici ce la siamo giocata! Inter, un aspetto positivo»

D’Ambrosio è stato il terzo giocatore che si è fermato a parlare con Inter TV dal Bernabéu dopo il KO contro il Real Madrid. Il difensore di Caivano ha commentato la situazione.

PECCATO – Danilo D’Ambrosio parla nel post partita di Real Madrid-Inter: «Ci portiamo via la consapevolezza che undici contro undici ce la siamo giocata. Abbiamo avuto tantissime occasioni prima dell’1-0, poi contro il Real Madrid è sempre difficile e un uomo in meno ancora di più. L’aspetto positivo è essere agli ottavi, quello negativo per il nostro modo di pensare è non essere primi nel girone. Siamo venuti qui con voglia e determinazione di arrivare primi, purtroppo non ci siamo riusciti. Doppio ruolo durante la partita? Da quando gioco il mio motto è farsi trovare pronto e lavorare duramente, in questa squadra sono tutti sul pezzo. Ora la Serie A, bisogna recuperare: col Cagliari sarà una partita complicata come qualsiasi in Serie A».