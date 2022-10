Dionisi: «Gol Dzeko? C’era fallo prima! Pareggio sarebbe stato più giusto»

Dionisi ha parlato al termine di Sassuolo-Inter, match terminato col punteggio di 1-2. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

ANALISI – Queste le parole di Alessio Dionisi: «Sono dispiaciuto, ce la siamo giocata alla pari per 70′. Poi a noi è mancato qualcosa. Questa partita l’Inter non meritava di vincerla, io credo che tutte e due abbiano fatto il massimo Il risultato giusto era il pareggio. Noi abbiamo qualcosina in meno nelle individualità, siamo arrivato forse un po’ stanchi. In 70′ non abbiamo sofferto quasi mai. Poi potevamo sfruttare l’occasione . Ha vinto chi ha giocatori che magari determinano di più. Primo gol dell’Inter? Di solito quando si salta e si fa ponte non si fischia mai fallo per chi salta. Di solito si fa sempre la contrario. È la prima volta che lo vedo succedere. Non lo avevo mai visto».

CRESCITA – Dionisi commenta il momento della sua squadra: «Con tante squadre che marcano i riferimenti, la cosa che soffrono di più è l’attacco alle spalle. Abbiamo qualità, ci stiamo lavorando. Frattesi ha qualità. Il rammarico è che Frattesi aveva dei problemi muscolari, Thorsteved ha avuto problemi in settimana. Con i cambi abbiamo concesso qualcosa in più per essere più spregiudicati».

ASSENZA BERARDI – Dionisi parla dell’assenza di Berardi: «Pensa se oggi ci fosse stato Berardi! Penso che l’Inter avrebbe avuto più problemi. Speriamo che la responsabilizzazione dei compagni rimanga con l’ingresso di Domenico che speriamo rientri presto. In ogni squadra se togli l’uomo di più peso ne risente, specie per squadre come la nostra. Pinamonti? Noi l’anno scorso giocavamo in maniera diversa. La prima punta non era da sola, Andrea lo fa da solo. Scamacca giocava con Raspadori. Lui ha le qualità per farlo, oggi non era facile. Io sono soddisfatto di quello che sta facendo, dobbiamo supportarlo di più L’ingresso di Pinamonti sta migliorando la squadra. Alvarez? Ha qualità»