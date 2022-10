Inzaghi: «Inter tanta voglia di vincere! Onana mi ha dimostrato una cosa»

Inzaghi è intervenuto al termine di Sassuolo-Inter, match valevole per la nona giornata di Serie A giocatosi al Mapei Stadium e vinto dai nerazzurri per 1-2 (vedi report). Le sue dichiarazioni a DAZN

VOGLIA DI VINCERE – Simone Inzaghi analizza così Sassuolo-Inter dopo il fischio finale: «Abbiamo visto un’Inter che ha avuto tantissima voglia di vincere, quello ha superato stanchezza fisica e mentale. Trovavamo una squadra molto fisica e tecnica, sapevamo le difficoltà ma la squadra ha avuto una voglia di vincere incredibile. Sono due vittorie che fanno morale e classifica, adesso però andremo a Barcellona ed è un momento delicato e importante con poche rotazioni soprattutto in attacco. Dobbiamo recuperare forza ed energie».

VALORE AGGIUNTO – Inzaghi parla del discorso motivazione di Samir Handanovic (vedi articolo): «Il discorso di Handanovic? È stato capitano, un valore aggiunto in campo e fuori. Solo così si va avanti, non solo Samir io penso che quelli di oggi ci hanno dato una mano incredibile anche chi è entrato dopo. Eravamo stanchi in quel momento, sono stati bravissimi. Dopo l’1-1 abbiamo fatto 25 minuti di qualità e tecnica che ci hanno permesso di vincere la partita. Abbiamo sbagliato tecnicamente e contro il Sassuolo devi giocare bene tecnicamente, chiaramente vedendo gli ultimi minuti fatti così mi viene da pensare che sia più stanchezza mentale perché abbiamo visto che fisicamente la squadra sta bene».

PRESTAZIONI – Inzaghi parla poi della sostituzione di Kristjan Asllani: «Se l’ho sostituito perché in difficoltà o per l’ammonizione? Per una e per l’altra, io penso che abbia fatto bene con la Roma, oggi non era semplice giocare. Poi aveva l’ammonizione presa, Mkhitaryan sta benissimo quindi non mi volevo giocare uno slot. Sono molto contento di Asllani, sta dimostrando e si sta inserendo benissimo. Deve continuare così e si toglierà delle soddisfazioni. Dzeko? Molto importante il gol, ha fatto benissimo anche Lautaro Martinez che è stato molto sfortunato. Poi ha fatto una parata incredibile Consigli, giocando così non ci metterà molto a ritrovare il gol. Io da attaccante, l’ho detto anche a lui, mi preoccupavo quando non avevo l’occasione. Quando ci sono queste prestazioni deve stare sereno che il gol arriverà».

DIMOSTRAZIONE – Inzaghi chiude parlando dell’esordio da titolare in campionato di André Onana: «Onana bene, ha fatto la partita che mi aspettavo. È un portiere di qualità molto importante che in due mesi mi ha dimostrato che si può giocare il posto con un grande campione come Handanovic. Chi giocherà con il Barcellona? Non mi sbilancio, oggi pensavo che de Vrij e Skriniar potessero esserci. Poi ho pensato che non posso perdere altri giocatori ma abbiamo speranza che qualcuno possa rientrare presto perché così siamo in difficoltà».