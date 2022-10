Sassuolo-Inter 1-2, la decide Edin Dzeko! Vittoria preziosa vista Barcellona

Termina sul punteggio di 1-2 Sassuolo-Inter, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo al Mapei Stadium in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 0-1 (vedi report).

PAREGGIO MOMENTANEO – Torna alla vittoria l’Inter anche in campionato e lo fa sul campo del Sassuolo. Dopo il vantaggio arrivato al termine del primo tempo grazie alla centesima rete in Serie A di Edin Dzeko, la squadra torna in campo con un cambio in formazione: Henrikh Mkhitaryan prende infatti il posto di Kristjan Asllani. Il vantaggio nerazzurro regge per un quarto d’ora, fino al 60′, quando Rogerio pennella un cross dalla sinistra e Frattesi sbuca tutto solo in area di rigore ribadendo in porta l’assist del compagno, trovando così l’1-1.

VITTORIA CON DOPPIETTA – L’Inter a questo punto non si lascia abbattere e torna a reagire. Una grande occasione per tornare in vantaggio capita sulla testa di Lautaro Martinez che di testa prova a battere Consigli, ma il portiere neroverde è provvidenziale a togliere la palla dalla porta negando così la gioia del gol all’argentino. Gioia che però è soltanto rimandata per l’Inter, perché sull’azione che ne segue è Mkhitaryan a disegnare un cross che trova la testa di Edin Dzeko – bravo a liberarsi della marcatura del suo difensore – per la rete dell’1-2. È di fatto il sigillo che chiude i giochi, perché la fase difensiva nerazzurra funziona fino al termine della gara. Arrivano così tre punti importantissimi sia per la classifica, che per proseguire nel percorso iniziato con la vittoria in Champions League contro il Barcellona.

Sassuolo-Inter, il risultato finale della nona giornata di Serie A

Sassuolo-Inter 1-2

Gol: Dzeko al 45′ e al 75′, Frattesi al 60′