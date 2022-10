Sassuolo-Inter 0-1 al 45′, ci pensa Dzeko! Beffato Consigli nel finale

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Sassuolo-Inter, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo al Mapei Stadium in questi primi quarantacinque minuti di gioco. Gol numero 100 in Serie A per Edin Dzeko.

OCCASIONI – Un primo tempo con poche occasioni e tanti errori commessi dalle due squadre, ma che premia l’Inter. Un inizio più forte quello del Sassuolo rispetto a quello degli avversari, con una pericolosa azione al 4′ che trova l’intervento di piede di André Onana a bloccare una conclusione in diagonale di Frattesi. Pochi minuti dopo provano a uscire i nerazzurri e al 13′ è Lautaro Martinez a mangiarsi un gol praticamente già fatto: Denzel Dumfries scappa via sulla destra, palla in mezzo e l’argentino ci arriva in allungo, ma non riesce a centrare la porta a Consigli battuto.

VANTAGGIO NERAZZURRO – Nel finale è sempre il numero 10 su imbeccata di Dumfries ad andare nuovamente vicino al vantaggio, ma il suo tocco si spegne di poco sul fondo anche grazie all’intervento tempestivo della difesa neroverde. Un calcio d’angolo dal quale nasce il vantaggio: spizzata di Dumfries per Edin Dzeko che di destro tocca quel tanto che basta per beffare Consigli e mandare l’Inter in vantaggio all’intervallo. Gol che vale al bosniaco il centesimo centro in Serie A.

Sassuolo-Inter, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Sassuolo-Inter 0-1

Gol: Dzeko al 45′