Darmian: “Inter, la strada è quella giusta! Voglio dare il mio contributo”

Condividi questo articolo

Matteo Darmian Inter

Darmian sarà di nuovo titolare alle ore 18 in Genoa-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A (vedi articolo). Il giocatore ha presentato la partita del Ferraris nell’intervista appena rilasciata a Inter TV: queste le sue parole.

C’È DA VINCERE – Matteo Darmian presenta Genoa-Inter su Inter TV: «Puntare sulla prestazione? Penso che sia la strada giusta. Dobbiamo scendere in campo con la giusta voglia e la giusta determinazione, per portare a casa i tre punti. Il Genoa? Conosciamo bene che tipo di squadra è. Sono una squadra tosta e difficile da battere, dobbiamo mettere in campo tutto noi stessi per riuscire a vincere. L’esordio di mercoledì? Quello che cerco di fare giorno dopo giorno è migliorare e mettermi a disposizione dell’allenatore e della squadra. Cerco di mettere il mio contributo, purtroppo mercoledì non è arrivata la vittoria ma speriamo che arrivi stasera».