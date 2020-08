Conte: “Soddisfazione per i tifosi dell’Inter, vogliamo regalare gioie!”

Conte si è presentato in conferenza nel post partita di Inter-Shakhtar Donetsk. Questo il commento del tecnico in sala stampa da Dusseldorf dopo il memorabile 5-0 che ha portato i nerazzurri alla finale di Europa League contro il Siviglia.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Inter-Shakhtar Donetsk.

Un’Inter perfetta che torna dopo dieci anni in finale, unica italiana in Europa. Che soddisfazione è per il club e per Conte?

Sicuramente ci dev’essere grande soddisfazione per me, perché vedere la squadra esprimersi a questi livelli e rendere una partita sulla carta molto difficile, perché per me lo Shakhtar è una squadra veramente forte con giocatori di talento che potevano metterci in difficoltà. Sicuramente è una grande soddisfazione vedere la squadra esprimersi in questa maniera. La soddisfazione deriva dal fatto che i ragazzi credono in quello che facciamo e che stiamo proponendo, facciamo penso un calcio molto coraggioso. Oggi abbiamo pressato lo Shakhtar per evitare che loro palleggiassero: siamo stati molto alti e abbiamo fatto una partita importante. Poi mi preme anche dire che c’è soddisfazione perché i nostri tifosi, dopo dieci anni, hanno ritrovato l’Inter prima a giocare una semifinale e adesso una finale. È inevitabile che, da parte nostra, ci sia molta voglia di regalare una gioia a tutti, però sappiamo anche che affronteremo un avversario che ha molta esperienza. Questo trofeo negli ultimi anni l’hanno alzato quattro volte, quindi dobbiamo prepararci bene come con lo Shakhtar.

Cos’è mancato allo Shakhtar Donetsk per essere più preparato e pronto per sfidare l’Inter?

Penso che lo Shakhtar oggi, comunque, sia rimasto tra virgolette un po’ sorpreso dal nostro tipo di atteggiamento e di calcio. Non penso che lo Shakhtar abbia dei demeriti. Penso che oggi i miei ragazzi abbiano grandissimi meriti, perché hanno fatto una gara secondo me perfetta sotto tutti i punti di vista. Hanno tolto i loro punti di forza, cercando di far emergere i loro punti deboli. Non vedo grossi demeriti dello Shakhtar, la soddisfazione mia grande è vedere questo tipo di partita. È una semifinale di Europa League, dove contro una squadra importante con lo Shakhtar domini, fai questo tipo di partita e vinci 5-0. Loro sono una grande squadra, con un ottimo allenatore.