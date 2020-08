VIDEO – D’Ambrosio, messaggio ai tifosi dopo Inter-Shakhtar Donetsk

Dopo la vittoria in Inter-Shakhtar Donetsk, che ha permesso alla squadra nerazzurra di approdare alla finale di Europa League contro il Siviglia, Danilo D’Ambrosio ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi.

FINALE – Grande gioia in casa nerazzurra per una finale europea che mancava da tanto, troppo tempo. A festeggiare ci ha pensato anche Danilo D’Ambrosio, autore dell’importantissimo 2-0 in Inter-Shakhtar Donetsk, che ha voluto mandare un messaggio ai tifosi nerazzurri. Ecco le parole dell’esterno destro della squadra di Antonio Conte: «A tutti i tifosi dell’Inter, ce l’abbiamo fatta, siamo in finale… DAI!». E adesso, tutti con la testa a venerdì, per la grande sfida contro il Siviglia.