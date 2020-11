Conte: “Inter a giocare col Real Madrid da grande. Vedo lati positivi”

Conte Inter TV

Conte ha parlato a Inter TV nel post partita di Real Madrid-Inter 3-2. L’allenatore, nonostante sia arrivato il sesto risultato negativo in nove partite stagionali, ribadisce la sua fiducia nei confronti della squadra.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Antonio Conte valuta Real Madrid-Inter su Inter TV: «Sicuramente abbiamo giocato contro un avversario molto determinato, che aveva definito questa partita una finale di Champions League. Sappiamo benissimo che le finali di Champions League difficilmente il Real Madrid le sbaglia. Ci sono tanti lati positivi: sicuramente c’è tanta amarezza per il risultato finale. Sono amareggiato io, i giocatori e il mio staff per la sconfitta. Dall’altra parte dico che questi sono step importanti per noi: comunque anche la partita col Real Madrid dimostra una grande crescita in tutto. Nella mentalità, venendo a giocare col Real Madrid da grande squadra, nella fiducia nei propri mezzi. Questo non dev’essere sottovalutato. Al tempo stesso dispiace, perché parliamo del risultato finale e di una qualificazione che in questo momento è un po’ compromessa. Però sappiamo che ci sono tre partite e nove punti: se ripetiamo le prestazioni di queste tre partite abbiamo buone chances di andare al prossimo turno».

PROSSIMA SFIDA – Conte parla del calendario di Champions League: «Alla fine dobbiamo giocare tre partite, fare il girone di ritorno. Ne abbiamo due in casa e la trasferta col Borussia Monchengladbach. Ci sono nove punti in palio: dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi e curare il dettaglio, che ultimamente sta spostando in maniera negativa il risultato per noi. Questo può e deve essere migliorato».