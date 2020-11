Lautaro Martinez registra un record particolare in Real Madrid-Inter

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez ha trovato il suo primo gol in questa Champions League, al 35′ di Real Madrid-Inter. E questo contribuisce a registrare un record singolare per l’argentino.

DECISIVO – Lautaro Martinez è risultato decisivo in Real Madrid-Inter, entrando a pieno titolo in entrambe le reti nerazzurre. Al 35′ ha trovato un bel gol per accorciare le distanze: il suo primo, in questa edizione della Champions League. E al 68′ ha servito l’assist decisivo per il momentaneo pareggio di Ivan Perisic. Un bonus doppio per il numero 10, che si impossessa così di un record quantomeno singolare, nonostante la sconfitta finale. Lautaro Martinez è infatti il primo giocatore di un club italiano a segnare un gol e piazzare un assist in una partita di Champions League contro il Real Madrid. A riportare la notizia è proprio l’Inter, attraverso il suo profilo Instagram: