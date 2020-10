Conte: “Hakimi? Preparata con lui fino a stamattina! Infortunio Sanchez…”

Conte Inter TV

Conte ha parlato a Inter TV nel post partita di Inter-Borussia Monchengladbach. Il tecnico ha manifestato tutto il suo rammarico per come è andato l’esordio in Champions League di questa sera.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Antonio Conte valuta Inter-Borussia Monchengladbach su Inter TV: «A parte la determinazione e il coraggio, che non si può mai rimproverare, io penso che questa sia una squadra che crea e produce tante situazioni. Dispiace oggi parlare di un pareggio, perché non ricordo un tiro in porta del Borussia Monchengladbach e una parata di Samir Handanovic. E invece abbiamo preso due gol, uno su rigore e l’altro su ripartenza loro. Abbiamo creato, potevamo anche essere un po’ più… non mi piace parlare di fortuna, ma un po’ di buona sorte poteva starci se guardiamo tutto a 360°».

ASSENZA PESANTE – Conte parla della positivitèa di Achraf Hakimi? Abbiamo saputo della positività alle 17. Lui si è allenato con noi stamattina, avevamo preparato la partita con lui in tutto e per tutto. Mi dispiace soprattutto per il ragazzo, come per tutti i colpiti e in generale per la situazione che stiamo vivendo in Italia. Mi auguro che si possa superare quanto prima: noi, dal canto nostro, dobbiamo cercare di affrontarla con testa alta sapendo che ci saranno tante partite da giocare. In questo momento ci sono tanti ragazzi colpiti dal virus, alcuni hanno qualche problemino e bisognerà fare di necessità virtù. Testa alta, affrontiamo tutto con determinazione e vedrete che alla fine ne usciremo bene».

ALTRO INFORTUNIO – Conte chiude parlando dell’infortunio di Alexis Sanchez: «Come sta? Non posso rispondere a questa domanda. Lui ha avuto un problema, dobbiamo aspettare domani e vedere che tipo di analisi clinica verrà effettuata. Mi auguro non sia niente di grave, per noi è un’alternativa alla coppia d’attacco assieme ad Andrea Pinamonti».