Perisic: “Inter, cambio ruolo non semplice per me....

Perisic: “Inter, cambio ruolo non semplice per me. A disposizione di Conte”

Condividi questo articolo

Ivan Perisic Inter

Ivan Perisic dopo Inter-Borussia Monchengladbach terminata sul punteggio di 2-2, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo la prima sfida di UEFA Champions League fase a gironi

CAMBIO RUOLO – Ivan Perisic dopo Inter-Borussia Monchengladbach su Sky ha parlato del suo cambio di ruolo da esterno di attacco a esterno a tutta fascia: «Mie prestazioni? Non è facile, guardo video per capire dove commetto errori, a 31 anni quando cambi ruolo non puoi fare bene subito. Sono a disposizione come tutti gli altri, lavoriamo bene e anche tanto, la stagione è lunga e passeremo il prossimo turno».