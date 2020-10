Cambiasso: “Inter con poca padronanza. Vidal? Errori di generosità”

Esteban Cambiasso

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell’Inter, è stato ospite negli studi di “Sky Sport 24” per la partita pareggiata dall’Inter contro il Borussia Mönchengladbach nella prima giornata della fase a gironi di Champions League

INTER CON FORZA – Cambiasso non è soddisfatto della prova dell’Inter, ma le riconosce la forza di aver comunque trovato il pareggio nel finale: «C’era un’aria non buonissima quando stava finendo la partita. Loro non erano pericolosi, ma non c’era la padronanza che normalmente fa vedere l’Inter. Forse le assenze, forse la stanchezza. Vorrei sottolineare che nonostante stesse per perdere ha avuto il coraggio e la voglia di andare a pareggiare».

IL GOL E VIDAL – Cambiasso parla delle polemiche sul secondo gol del Borussia Mönchengladbach in presunto fuorigioco e degli errori decisivi di Vidal: «Sembra regolare, nel dubbio non si penalizza chi ha segnato. Vidal ha fatto errori di generosità, se lui avesse fatto solo il suo compito non sarebbe stato in area di rigore a fare fallo o in quella posizione a farsi infilare per il 2-1. La sua generosità lo penalizza. Nel rigore secondo me c’è mancanza di comunicazione con D’Ambrosio, nel secondo gol abbiamo visto il copia-incolla del gol di Chiesa col passaggio di Ribery e rendiamo merito a un passaggio che è di un’altra partita».

LA PRESTAZIONE DI ERIKSEN – Cambiasso parla anche della prestazione di Eriksen: «Eriksen nel primo tempo è stato il giocatore che ha fatto più tiri e le azioni più pericolose. E’ vero che è in un periodo in cui anche le cose buone che fa non finiscono bene».

RAMMARICO, MA INTER PADRONA – Cambiasso sottolinea il rammarico, ma ritiene che l’Inter sia ancora padrona del suo destino: «C’è rammarico. C’è la consapevolezza di essere una squadra grande. Non è il risultato che l’Inter doveva fare, però è anche vero che ci sono altre 5 partite e il girone dimostra sorprese. Ci sono 5 patite, hai tutto nelle tue mani e puoi solo migliorare».