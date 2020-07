Conte: “So di portare aspettative alte per l’Inter! Oggi step importante”

Conte ha parlato con Inter TV dopo la vittoria per 2-0 di questa sera in Inter-Napoli. L’allenatore ha commentato il successo del Meazza sui partenopei, che ha ridato subito il secondo posto in attesa dello scontro diretto con l’Atalanta.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Antonio Conte parla a Inter TV dopo Inter-Napoli 2-0: «Innanzitutto abbiamo giocato contro un’ottima squadra, che negli ultimi anni è sempre stata l’antagonista di chi ha vinto lo scudetto. Un’ottima squadra e un’ottima rosa, sono contento anche perché giocavamo dopo che l’Atalanta aveva vinto in casa del Parma. Penso che sia uno step importante per noi: giocare sotto pressione di qualcuno che ti insegue, anche se stiamo parlando soltanto del secondo posto. La risposta di tutta la squadra mi è piaciuta, tutti i ragazzi hanno risposto in maniera importante. Oggi ne ho cambiati tanti, venivano da partite ravvicinate e c’era il rischio di infortuni. Ho grande fiducia in questo gruppo, l’ho sempre detto e mi viene ripagata con queste prestazioni».

LE DIFFERENZE – Conte valuta i progressi dell’Inter rispetto alle scorse stagioni: «Io penso che, comunque, si sia fatto un buon lavoro. Poi non lo so cosa possano pensare gli altri: sicuramente io so benissimo di portare sempre delle aspettative molto molto alte. Tante volte ci si nasconde dietro la mia persona, però penso che il lavoro che abbiamo fatto quest’anno coi ragazzi è importante. Dimostra la professionalità di un gruppo, che quest’anno è cresciuto e ha ridotto, a livello numerico di punti, il gap con tantissime altre squadre. Poi, per il resto, dobbiamo continuare a lavorare con grande professionalità e serietà, andando a casa e guardandoci allo specchio nella giusta maniera. A volte si possono fare inciampi e perdere delle partite, ma dobbiamo dare tutto noi stessi e penso che lo stiamo facendo. Vorremmo farlo fino all’ultimo, regalando quante più gioie ai tifosi».

CAMBIO TATTICO – Conte prosegue l’analisi di Inter-Napoli a livello di disposizione: «Penso che l’analisi sia molto giusta e molto chiara. Noi abbiamo iniziato pressando molto alti, nel momento in cui abbiamo segnato abbiamo cercato di dare una pressione. È giusto dire che abbiamo giocato più partite nella stessa partita: questo è importante. I calciatori devono capire che, al di là che si possa preparare in una maniera o nell’altra, bisogna adeguarci a giocare una partita nella partita. Siamo stati bravi da questo punto di vista, chiedo ai giocatori di fare una difesa sempre attiva e, alla prima occasione, fare pressione sui portatori di palla. Questo l’hanno fatto i ragazzi, nel secondo tempo alla fine abbiamo subito poco. Abbiamo avuto occasioni per aumentare il bottino, sono molto contento».