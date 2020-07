Meret: “Napoli, buona prestazione. Puniti dalle poche occasioni concesse”

Inter-Napoli è terminata con il risultato di 2-0. Queste le dichiarazioni di Alex Meret, ai microfoni di “Sky Sport”, nel post-gara

BUONA PRESTAZIONE – Queste le parole di Alex Meret : «Penso sia stata una buona prestazione, ma non siamo riusciti a concretizzare. Siamo stati puniti dalle poche occasioni che abbiamo concesso. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta e provare a concretizzare meglio. Traggo ottimismo dalla prestazione, ci sono state cose buone. Continuiamo a fare il nostro gioco e cerchiamo di concedere il meno possibile. Dobbiamo concentraci sulle prossime due sfide. Qualcosa oggi ci è mancato, non siamo stati cattivi davanti, dobbiamo ricompattarci come gruppo e cercare di dare tutto».