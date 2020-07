FOTO – Perisic, like al risultato di Inter-Napoli: segnali di ritorno?

Ancora in prestito fino a fine stagione al Bayern Monaco, il futuro di Ivan Perisic è ancora in bilico. Un ritorno all’Inter non sarebbe da escludere – considerato l’acquisto di Leroy Sané da parte dei bavaresi – come fa capire anche un indizio social sul profilo “Instagram” della società nerazzurra.

SEGNALE – Ivan Perisic, prove di ritorno? Il calciatore croato, attualmente in prestito al Bayern Monaco, ha infatti lasciato il suo “like” alla foto pubblicata su “Instagram” dalla società nerazzurra con il risultato di Inter-Napoli. Certo, un semplice indizio che potrebbe non voler dire nulla in particolare. Specialmente considerato che il suo futuro in Germania è ancora in bilico, con i bavaresi che non hanno ancora preso una decisione sul suo eventuale riscatto a fine prestito.