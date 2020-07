Civoli: “Inter più solida del Napoli. Scudetti Juventus? 38 solo per i tifosi”

L’Inter ha battuto il Napoli, agganciando nuovamente il secondo posto davanti all’Atalanta. Marco Civoli – in collegamento con gli studi di “90° Notte Goal”, in onda su “Rai 2” – commenta la prestazione degli uomini di Conte e la risposta di Moratti al numero degli scudetti esposti dalla Juventus (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

SQUADRA CINICA – L’Inter ha battuto il Napoli con un gol per tempo. Marco Civoli sul piano del gioco promuove la squadra di Gennaro Gattuso: «Sul piano del gioco secondo me meglio il Napoli. Napoli che però la porta di Samir Handanovic non l’ha mai trovata. L’Inter ha sfruttato le poche occasioni che ha avuto, in questo momento mi sembra una squadra più solida del Napoli».

NUMERO SBAGLIATO – Poi un commento sull’infinita polemica riguardo al numero degli scudetti esposti dalla Juventus: «Credo che al di là dei tifosi della Juventus che sostengono da un loro punto di vista che gli scudetti sono 38, per tutti gli altri sono 36. Ma è una differenza minima, i 9 scudetti di fila dimostrano che la società ha saputo sollevarsi ed è ancora qui a vincere. Penso che questa sia la cosa più bella per la Juventus».