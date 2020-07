Borja Valero: “Col lavoro ho convinto Conte! Rinnovo? Vedremo”

Borja Valero, centrocampista nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo il triplice fischio di Inter-Napoli

RINATO – Inter-Napoli si è conclusa con il risultato di 2-0. Queste le dichiarazioni di Borja Valero nel post partita: «Bel momento per me? Mi trovo molto bene, è un bel momento della mia vita e della mia carriera. Credo di riuscire a dare il mio contributo sempre. Rinnovo? Vedremo, dobbiamo finire questa stagione nel modo migliore. Poi, se c’è da parlare, parleremo. Col lavoro sodo ho convinto Antonio Conte. Sapevo dall’inizio che non avrei contato molto, ma col lavoro e anche purtroppo per via degli infortuni dei compagni mi sono fatto trovare pronto. Il mister ha capito che avrei potuto dare una mano. Christian Eriksen? Non è facile, calcio italiano diverso da quello inglese. Ci ho giocato nel 2008 e non mi sono trovato bene. Ognuno deve trovare la sua strada, lui lo sta facendo bene ma piano piano. Arriverà il momento in cui dimostrerà che giocatore è, come ha fatto in Inghilterra».