Carlos Augusto: «L’Inter è un blocco. Dato una risposta anche oggi!»

La festa nerazzurra continua. Il 2-0 contro il Torino suggella lo scudetto conquistato la scorsa giornata contro il Milan. Ne parla Carlos Augusto su Sky Sport 24.

EMOZIONI – Al termine di Inter-Torino Carlos Augusto afferma: «Questo è stato il mio primo titolo importante. È stata una settimana indimenticabile, poi c’era la mia famiglia che è venuta dal Brasile. Sono momenti importanti che ricorderò per tutta la vita e adesso dobbiamo approfittare per festeggiare. Giochiamo sempre per vincere, sapevamo che il Torino era una squadra difficile da affrontare però anche in partite così abbiamo dato una risposta che siamo preparati e uniti».

Carlos Augusto svela il segreto dell’Inter

NUMERI – Carlos Augusto continua dichiarando: «Il segreto? Non è solo della difesa e del portiere. La squadra è come un blocco, tutti difendono e tutti attaccano. Questo è un lavoro di squadra, che abbiamo fatto bene. Bravi tutti. Mi è mancato qualche gol? Sì mi è mancato. Io sono uno che vuole segnar di più e fare più numeri ma la cosa più bella è il collettivo e lo scudetto. Poi l’anno prossimo sarò pronto per fare altri numeri». Queste le sensazioni e le intenzioni di Carlos Augusto per la prossima stagione insieme al resto della truppa nerazzurra di Simone Inzaghi.