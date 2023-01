Calabria: «Finale e anche Derby, affascinante. Squadra pronta a vincere!»

Dopo le parole in conferenza stampa (vedi articolo), il capitano del Milan, Calabria, ha presentato il match di Riad contro l’Inter anche su Mediaset. Avvisa i nerazzurri

AFFASCINANTE − Davide Calabria rimarca l’importanza della sfida contro l’Inter: «Sempre un trofeo, molto importante poterlo vincere. Ho dei bei ricordi di quel momento, è stata la prima coppa. È stato emozionante ai tempi e lo sarà anche domani. Puntiamo a vincere. Partita a sé la finale, non c’è campionato o altre competizioni che tengano. Tutti i pensieri sono su questa sfida. È una finale ma anche un Derby, sarà ancor più bello ed emozionante. Il Derby è il Derby, quello che c’è intorno è più affascinante».

PRONTI − Calabria ritiene carica la squadra: «All’interno dello spogliatoio si parla, è una finale da preparare al meglio. La squadra è pronta, vogliosa e non ha dubbi sulle nostre qualità. E’ stata la nostra forza negli ultimi mesi, non vediamo l’ora di giocarla. Punti di forza? Dobbiamo giocare al nostro ritmo, sempre concentrati e spingere ad ogni istante. In queste partite è importante non mollare di un centimetro. Soprattutto in partite così e quando c’è una coppa in palio. Cardinale? Ho parlato con la società, ci hanno riferito il suo messaggio. Ci segue, ci stimola, ci manda videomessaggi. Non è qui fisicamente ma è presente lo stesso. Col Lecce non abbiamo approcciato al meglio. Non solo la difesa ma anche in avanti. Primo tempo brutto che non si deve più ripetere».

STANNO BENE − Infine Calabria aggiorna sulla condizione di due compagni: «Giroud e Theo stanchi? Li vedo bene, so che bisogna sempre trovare un bersaglio ma i cali ci stanno soprattutto dopo un Mondiale che può essere molto impegnativo. Ci stanno mettendo spirito e sacrificio, due qualità che li hanno sempre distinti».