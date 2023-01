Calabria: «Milan vuole continuare a vincere. Con Dimarco bella sfida!»

Davide Calabria ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia della sfida di Supercoppa Italiana Milan-Inter (vedi articolo) insieme all’allenatore Stefano Pioli (vedi QUI). Il giovane capitano rossonero ribadisce l’importanza della partita sottolineando la volontà della squadra di portare a casa un altro trofeo dopo lo scudetto la scorsa stagione. Poi il terzino ha parlato anche dello sfida con Federico Dimarco, conosciuto sin dalle giovanili della Nazionale italiana e che domani affronterà nella sua stessa fascia di competenza.

CONFERENZA CALABRIA – Questa la conferenza stampa di Davide Calabria alla vigilia di Milan-Inter di Supercoppa Italiana.

Hai parlato con i tuoi compagni dopo Lecce? Come li hai trovati?

Abbiamo parlato ma rimaniamo positivi come lo eravamo prima. Non li ho visti né abbattuti né tristi. Ci sono mancati i risultati ma non è questo che poi deve portare a pensieri negativi. Dobbiamo continuare come stiamo facendo e dare tutto quello che abbiamo. Poi il resto vien da sé.

In una situazione più difficile chi come te parla di più nello spogliatoio e cosa vi siete detti rispetto una normale partita di campionato?

Chi parla di più siamo quelli con più esperienza, ma devo dire che questa squadra anche da questo punto di vista si assume la responsabilità. È una cosa molto positiva se vogliamo diventare una grandissima squadra tutti devono essere partecipe di questo progetto. Quello che ci siamo detti è giusto che rimanga nel nostro spogliatoio. Sarà una finale importante e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per poter vincere.

Nella stessa tua fascia ci sarà Federico Dimarco, tuo compagno di squadra sin dalle giovanili dell’Italia. Poi ti immagini tutta la sua carriera al Milan?

Con Dimarco sarà una bella sfida, siamo cresciuti insieme nel settore giovanile della Nazionale. Mi fa piacere che stia facendo bene e sia tornato all’Inter. Sarà una grande sfida e personalmente mi auguro di poter finire la carriera al Milan, ma è talmente presto che non ci penso.

Come vedete questa situazione che si sta creando per alcuni problemi difensivi

È assurdo essere sazi per uno scudetto. Abbiamo visto cosa si prova a vincere e proprio per questo vogliamo continuare. Abbiamo fame e voglia di lavorare. La stagione è lunga, il periodo di calo fisico è normale. Siamo qui per giocare questa partita e per vincerla, è un nostro obiettivo e ci aspettiamo questo. Il mio obiettivo è alzare questa Coppa, prima però dobbiamo dare quello che abbiamo.

Il Milan ha avuto dei grandi capitani che hanno alzato grandi trofei, tu eri un bambino quando vedevi i tuoi grandi idoli. È una partita particolare per te?

Ovviamente anche questo fa parte di un percorso di alti e bassi ed essere qui a giocare una finale da Capitano è una grande cosa. Giocarla è un conto e vincerla è un altro, abbiamo fatto un ottimo lavoro per essere qui perché abbiamo vinto uno scudetto meritatamente e adesso questa Coppa sarà altrettanto bello alzarla. Voglio scrivere la mia storia