Inter, Kessiè piace da tempo: il retroscena di mercato di gennaio 2020

In questi giorni rimbalza la notizia di un possibile scambio tra Brozovic e Kessiè. Quello dell’ivoriano è un profilo che interessa da tempo, come dimostra un retroscena di mercato rispolverato da Gianluca Di Marzio

RETROSCENA – La notizia del possibile scambio tra Brozovic e Kessiè si fa sempre più insistente in queste ore. L’ex centrocampista del Milan è stato sempre un obiettivo di mercato dell‘Inter. Gianluca Di Marzio, per l’occasione, ha ricordato un retroscena di calciomercato datato gennaio 2020. L’Inter stava per intavolare uno scambio con i rossoneri: i nomi sul piatto erano quello dell’ivoriano da una parte, quelli di Matteo Politano ma soprattutto Roberto Gagliardini dall’altra. Le due squadre ebbero un primo approccio, ma l’idea non decollò. Kessiè, però, è rimasto nei pensieri dei dirigenti nerazzurri.

Fonte: GrandHotelcalciomercato.com