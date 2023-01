Mkhitaryan: «Partita difficile ma faremo di tutto per vincere il primo trofeo!»

A SportMediaset, Henrikh Mkhitaryan ha commentato la partita di domani contro il Milan. Il numero 22 afferma la difficoltà della sfida ma che i nerazzurri sono pronti

DERBY PARTITE COMPLICATA – Ecco il commento di Henrikh Mkhitaryan alla vigilia di Milan-Inter di Supercoppa Italiana: «Speriamo di vincere questo trofeo, non sarà una partita facile da giocare ma faremo di tutto per vincere il primo trofeo dell’anno. I derby sono sempre partite sentite: giochiamo contro il Milan, sono i nostri nemici, ma siamo pronti ad affrontare questa squadra. Lautaro Martinez? Ci da una grande mano, nelle ultime partite ci ha aiutato tanto segnando 3 gol. Speriamo anche che gli altri attaccanti riescano a segnare. Dobbiamo fare una partita perfetta senza errori, come fatto con Napoli e Barcellona. Sappiamo che è difficile ma siamo pronti».