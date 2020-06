Borja Valero: “Inter-Sassuolo, il caldo conta ma difficoltà per tutti”

Borja Valero sarà titolare fra meno di quarantacinque minuti in Inter-Sassuolo, unica partita delle ore 19.30 di oggi in Serie A (vedi formazione). Il giocatore si è fermato a parlare con Inter TV, dando le sue sensazioni sull’imminente sfida di campionato.

CERCARE DI RIPETERSI – Così Borja Valero a Inter TV nel prepartita di Inter-Sassuolo: «Lo stop del calcio? Molto duro, non solo per essere lontani da quello che ci piace fare di più, che è scendere in campo. È stato un periodo duro per la vita di tutte le persone. Ora siamo tornati in campo, anche senza il nostro pubblico davanti possiamo giocare di nuovo e speriamo di fare bene. Il caldo? Sicuramente conterà, non sarà facile ma per tutti quanti. Abbiamo le stesse difficoltà, non le possiamo mettere come una scusa. Il Sassuolo? È una squadra che gioca molto bene a pallone. Il suo allenatore propone un gioco molto offensivo da dietro: speriamo che questo sia un bene, però prima della partita non lo so dire».