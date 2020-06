Marchetti: “Sanchez? Inter spinge per l’acquisto, ma prima vuole valutarlo”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato nello studio dell’emittente televisiva durante il pre partita di Inter-Sassuolo. Il futuro di Alexis Sanchez al centro del dibattito

È tempo di Inter-Sassuolo, coi nerazzurri di Antonio Conte che mettono in mostra un corposo turnover (QUI le formazioni ufficiali). Non solo temi di campo, però. C’è spazio anche per parlare di calciomercato con Luca Marchetti, esperto di “Sky Sport”: «Sta tenendo banco il futuro di Alexis Sanchez. È al centro di una trattativa per il prolungamento del prestito all’Inter. I nerazzurri, in realtà vorrebbero acquistarlo, ma prima di decidere in merito vorrebbero anche valutarlo. Dato che, causa Covid e infortunio nel girone d’andata, il cileno è stato visto all’opera pochissimo. Di contro, il Manchester United avanza determinate pretese economiche per il prolungamento del prestito. Lautaro Martinez? Ad oggi, se devo dare le percentuali, c’è il 70% di possibilità che l’argentino resti a Milano. Il Barcellona ha grossi problemi economici e non è detto che in futuro si risolveranno. Anche perché i club spagnoli, su pressione della Liga, stanno cercando di contenere i costi e vogliono calmierare il mercato trasferimenti».