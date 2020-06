Coronavirus in Italia, bollettino 24 giugno: tutti i dati aggiornati

Condividi questo articolo

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a mercoledì 24 giugno 2020. Tutti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornati come di consueto alle 18.

DATI 24 GIUGNO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 18.655, -918 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore hanno perso la vita 30 persone, per un totale di 34.644. 1.526 sono invece i dimessi/guariti, per un totale di 186.111. Diminuiscono ancora i ricoverati in Terapia Intensiva: 107 (-8). 1.610 persone sono ricoverate con sintomi, -243 pazienti rispetto a ieri. 16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 239.410, con un incremento rispetto a ieri di 190 nuovi casi. I casi attualmente positivi sono 12.227 in Lombardia, 1.730 in Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento, 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata. Di seguito il bollettino.