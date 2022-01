Bertolini: «Il Venezia ha dato tutto, dispiace per il risultato. Ma orgogliosi»

Il Venezia ha retto fino al 90′ contro l’Inter, per poi subire il gol di Dzeko valso il definitivo 2-1 (vedi articolo). L’allenatore in seconda Bertolini, che ha sostituito Zanetti, ha commentato la partita e la prestazione dei suoi, in grande emergenza.

IN PANCHINA – Alberto Bertolini ha sostituito Paolo Zanetti anche nelle interviste di Inter-Venezia. Questo il suo commento: «Siamo dispiaciuti per il risultato, e soprattutto perché prendere gol alla fine non è mai bello. È stata una gara difficile in cui abbiamo dato tutto, arrivata al termine di una settimana altrettanto problematica. Forse un punto lo avremmo meritato, nonostante sia stata una partita in cui abbiamo dovuto soffrire e faticare contro una grande squadra. Abbiamo messo in campo tutta la nostra voglia e la coesione del gruppo, e per poco non siamo riusciti a portare a casa un risultato utile».

IL CAMBIO – Per affrontare l’Inter il Venezia è passato dal suo classico 4-3-3 al 3-5-2. Bertolini spiega perché: «La scelta di questo modulo si è basata su quelle che erano le nostre assenze e sulla necessità di affrontare un match che richiedeva un’aggressività costante per tutti i novanta minuti. Siamo stati imprecisi in alcuni dettagli, e quelle piccole lacune sono bastate ad una squadra di campioni come lo è l’Inter per riuscirci a fare gol ed andare a vincere la partita».

SODDISFAZIONE – Il Venezia ha sfiorato un punto al Meazza, col gol subito al 90′. Bertolini è contento per la prestazione: «Nonostante un’assenza pesante come quella del Mister noi siamo venuti qui per giocarci le nostre possibilità. I ragazzi sono riusciti a concentrarsi sulla partita malgrado tutte le problematiche che abbiamo dovuto affrontare in settimana. Hanno capito che era un momento difficile, in cui serviva coraggio e orgoglio, e hanno a mio avviso dato il massimo. Dobbiamo essere orgogliosi della prestazione e dell’approccio che abbiamo avuto in questa partita, e, ripartendo da questo, guardare avanti ai nostri prossimi impegni».

Fonte: veneziafc.it